Schifferstadt.Routiniert schiebt Max die Erde mit seiner Schaufel zu einem Wall zusammen und steckt die nächste Knolle in eine Vertiefung. „Wir haben daheim einen Bauernhof und bauen auch Gemüse an, deshalb kenne ich mich gut aus“, erzählt der 13-Jährige. Stellvertretend für mehr als 7200 Schüler haben die Siebtklässler der Salierschule in Schifferstadt gestern die ersten Kartoffeln im Rahmen des landesweiten Schulgartenprojekts „Kids an die Knolle“ gepflanzt. Eine Saison lang werden die Schüler ihre Grumbeeren nun pflegen, ernten und natürlich auch verarbeiten.

„Kids an die Knolle“ Das Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ will Wissen über gesunde Ernährung praxisnah vermitteln. Es wird von der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ mit dem Deutschen Kartoffelhandelsverband organisiert und vom Mainzer Bildungsministerium unterstützt. Die Salierschule in Schifferstadt ist eine Förderschule für Kinder aus dem mittleren Rhein-Pfalz-Kreis. Dort werden 84 Schüler in sieben Klassen der Stufen 1 bis 9 unterrichtet.

Das Projekt passt perfekt ins Programm der Förderschule: „Wir wollen unsere Schüler berufsfähig machen, deshalb legen wir großen Wert auf die Praxis“, betont Rektorin Anette Hilspach-Kierig. Deshalb arbeiteten die Schüler der Klassen sieben bis neun in der Selbstversorgerküche mit. „Dort verarbeiten wir auch die Produkte aus unserem Garten.“ Bei „Kids an die Knolle“ könnten die Schüler viele ökologische und ökonomische Fakten über die beliebte Kartoffel lernen. „Zum Beispiel, wie man sie am besten lagert oder wie man Schädlinge ohne Chemie bekämpfen kann“, nennt die Rektorin zwei Beispiele.

„Ganz einfach, wenn man Minze zwischen die Reihen setzt, schreckt das die Kartoffelkäfer ab“, weiß Max. „Oder man pflanzt Studentenblumen um das Beet herum“, ergänzt der 14-jährige Fabian, der seinen Eltern immer im Garten hilft. Nura hat ihre Liebe für Gemüse und Blumen erst durch das Schulgartenprojekt entdeckt: „Ich kenne mich noch nicht so gut aus und bin froh, dass ich so viel darüber lernen kann“, erzählt die 14-Jährige fröhlich und zieht sich die lilafarbenen Handschuhe aus. Die bevorstehende Arbeit schreckt die Schüler nicht. „Wir teilen alles untereinander auf, denn jede Aufgabe ist wichtig“, sagen sie.