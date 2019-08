Forstamtsleiter Hellmann hält die Stilllegung von Waldflächen nicht für  die Universallösung

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Wälder in der Metropolregion leiden unter der Hitze und dem wenigen Regen. Forstamtsleiter Dietmar Hellmann sieht die Lösung nicht in einer Stilllegung von Waldflächen - sondern in den Menschen selbst.

Herr Hellmann, wie geht es unseren Wäldern in der Metropolregion?

Dietmar Hellmann: Ziemlich schlecht. Wir haben aufgrund der Hitze von 2018 und der heißen Tage von

...