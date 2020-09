Fossile Fährte freut die Forscher

Eschbach.Der versteinerte Fußabdruck eines Pareiasauriers in einem Waldstück unterhalb der Madenburg bei Eschbach (Kreis Südliche Weinstraße) fasziniert Forscher auf der ganzen Welt. Fritz Keppler, pensionierter Diplom-Geologe aus Schweigen-Rechtenbach, hatte die etwa 40 Quadratzentimeter große, aufrecht an einem Baumstumpf lehnende Sandsteinplatte mit dem 22 Zentimeter großen Fußabdruck entdeckt und zum Urweltmuseums Geoskop/Burg Lichtenberg gebracht. Dessen Leiter Sebastian Voigt ordnete den Abdruck direkt den bis zu einer halben Tonne schweren Sauriern zu, die etwa 270 bis 252 Millionen Jahren auch durch Deutschland trampelten. Das Besondere: Die Versteinerung ist wohl der erste Fußabdruck eines Pareiasauriers, der in Deutschland bisher entdeckt wurde.

Der Wirbeltierpaläontologe Hans Sues vom National Museum of Natural History in Washington (USA) hält die Zuordnung des Fußabdrucks zu den Pareiasauriern für plausibel. „Der erste Pareiasaurier-Rest in Deutschland, ein unvollständiges Skelett aus dem Kupferschiefer, wurde 1857 von dem deutschen Paläontologen Hermann von Meyer bekannt gemacht und Parasaurus geinitzi getauft“, sagte Sues.

Es gebe noch zahllose Saurier, die wissenschaftlich unbekannt seien. „Jedes Jahr werden Dutzende neuer Arten beschrieben. Das ist nicht verwunderlich, da sich der Fossil-Bericht von Sauriern über 300 Millionen Jahre erstreckt und viele Schichten in der Welt unerforscht sind“, meint er. Auch in Deutschland würden weitere Saurier entdeckt.

Sehr schöne Entdeckung

Der Paläontologe Ben Thuy vom Naturhistorischen Museum in Luxemburg spricht von einer sehr schönen Entdeckung. „In welchem Ausmaß dieser Fund aber die Wissenschaft voranbringt, lässt sich nicht so leicht beziffern“, meint er. Große Erkenntnissprünge würden sich in der Regel aus einer Summe von kleineren, vermeintlich unspektakulären Entdeckungen ergeben. „So tragen Funde wie diese Fußspur bei, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ein größeres Gesamtbild ergibt.“

Für die Wissenschaftskommunikation seien Funde wie dieser besonders wertvoll: „Sie wecken die Begeisterung für Forschung mit ihrer spannenden und für jeden nachvollziehbaren Entdeckungshistorie.“

„Gesicherte Nachweise von Pareiasaurier-Fährten gab es bislang nur aus Italien, Russland und Marokko“, sagt Sebastian Voigt. Er schätzt den Abdruck auf ein Alter von etwa 255 Millionen Jahren. Vor rund 252 Millionen Jahren setzte auf der Erde ein Massensterben ein, das drei Viertel der Landlebewesen dahinraffte. „Insofern ist der Fund ein Zeugnis vom Vorabend dieser Apokalypse“, meint Voigt.

Problem der Zuordnung

Der Paläontologe Eberhard Frey aus dem Staatlichen Museum für Naturkunde Karlsruhe hält den Fußabdruck von Eschbach für „zweifellos toll“. Ein Problem sei die Zuordnung der Spurenerzeuger – besonders, wenn man nur ein Trittsiegel habe. „Sichere Zuordnungen sind nur möglich, wenn der Abdruck anatomische Details wie Sohlenballen- und Krallenabdrücke zeigt. Dann wäre der Vergleich mit der Fußskelettanatomie potenzieller Kandidaten möglich“, so der Leiter der geowissenschaftlichen Abteilung. dpa

