Frankenthal bald Teil von Ludwigshafen?

Rhein-Neckar.Ein Gutachten zur geplanten Kommunalreform in Rheinland-Pfalz sorgt für Empörung: Das von der Landesregierung in Auftrag gegebene Papier schlägt vor, dass sieben kreisfreie Städte – davon fünf in der Region – ihre Eigenständigkeit verlieren. Demnach soll Frankenthal in Zukunft zu Ludwigshafen gehören, und Worms, Speyer, Landau sowie Neustadt könnten in umliegende Landkreise eingegliedert werden. Die Ergebnisse der Untersuchung sollten nach Angaben des Innenministeriums erst am 10. Dezember den Landtagsfraktionen vorgestellt werden. Über den „SWR“ gelangten sie aber schon gestern an die Öffentlichkeit.

„Fernab der Realität“

In den betroffenen Städten löste die Meldung Wut und Verunsicherung aus. Die Idee der Eingemeindung Frankenthals sei „fernab der Realität“, wetterte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Eine Kommune mit einer 1200-jährigen Geschichte könne nicht mit einem Federstrich von der Landkarte getilgt werden. „Damit wird jegliche Identität zerschlagen.“ Marc Weigel (Freie Wähler), Stadtoberhaupt in Neustadt, befürchtet durch Verwaltungsfusionen eine Entfremdung von den Bürgern. Zudem sei es „enttäuschend“, dass die Medien zuerst von dem Gutachten wussten.

Eingemeindungen nur freiwillig

Innenminister Roger Lewentz (SPD) reagierte in einer Stellungnahme auf die Kritik. Darin betonte er, dass keine Eingemeindungen oder Einkreisungen per Zwang durchgesetzt würden. „Eine Aufgabe der Eigenständigkeit von Städten ist mit der Landesregierung nur freiwillig zu machen“, sagte er.

Ziel der Reform ist, die Kreise und Städte zukunftsfest aufzustellen. Derzeit gibt es in Rheinland-Pfalz zwölf kreisfreie Städte. Neun davon liegen im südlichen Teil des Landes. Neben Worms, Speyer, Frankenthal, Landau und Neustadt sind auch Pirmasens und Zweibrücken von den Vorschlägen betroffen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018