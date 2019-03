Frankenthal: Fusion ist vom Tisch

Frankenthal.Ein wissenschaftliches Gutachten zur geplanten Kommunalreform in Rheinland-Pfalz hat vergangenen Dezember vor allem in Frankenthal für Unruhe gesorgt. Nun ist definitiv klar: Eine Eingemeindung Frankenthals nach Ludwigshafen wird es nicht geben. Bekräftigt hat diese Haltung der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) in einem Brief an den Frankenthaler Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU), der dieser Zeitung vorliegt.

Lewentz schreibt, dass aus Sicht der Landesregierung Entscheidungen über Reformmaßnahmen in einem möglichst breiten politischen Konsens der im Landtag vertretenen Fraktionen und der kommunalen Spitzenverbände getroffen werden sollten. Er habe bereits am 30. November deutlich gemacht, dass die Landesregierung sich eine Eingemeindung höchstens als freiwillige Lösung vorstellen könne und diesen Vorschlag der Gutachter nicht weiter verfolgen werde. Der Minister reagierte mit dem Schreiben auf eine Resolution des Stadtrats von Anfang Dezember.

Hebich begrüßt Lewentz’ Worte

„Ich freue mich darüber, dass Herr Minister Lewentz noch einmal das Prinzip der Freiwilligkeit bekräftigt“, teilte Oberbürgermeister Hebich dazu auf Anfrage dieser Zeitung mit. Ergänzende Gutachten zur interkommunalen Zusammenarbeit könne er ebenfalls nur begrüßen. „Ich bin sicher, dass wir bei den kommenden Untersuchungen eine Rolle als funktionierendes Mittelzentrum in der Metropolregion finden werden“, so Hebich. sal

