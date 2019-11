Franz Mazura führt in den Advent

Neckarhausen.Seine Leseabende, an denen er am Vorabend des ersten Advents einen Spalt weit die Tür zur Vorweihnachtszeit mit heiteren und nachdenklichen Gedichten und Geschichten öffnet, haben Tradition. Seit vielen Jahren verzaubert der einst an allen großen Bühnen der Welt gefeierte Kammersänger mit seinen Einführungen in den Advent nicht nur seine Mitbürger in Neckarhausen. Alljährlich trifft sich seine Fangemeinde in der Lutherkirche in Neckarhausen, um sich durch ihn in längst vergangene Kindertage zurück versetzen zu lassen. Die mit viel Liebe ausgewählten Geschichten werden durch seine Vortragskunst zum Leben erweckt. Da versinkt der Alltag, und aus den Lauschenden werden wieder Kinder, die so gebannt zuhören, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte. Musik, Kerzenschein tragen zur adventlichen Stimmung bei.

Der Leseabend findet am Samstag, 30. November, 19.30 Uhr, in der Lutherkirche Neckarhausen, Schloßstraße 19, statt. Der Eintritt zu der Benefizveranstaltung ist frei. Um eine Spende für die Stiftung Zukunft Lutherkirche wird gebeten. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.11.2019