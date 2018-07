Anzeige

Weinheim.Weil er eine 49-jährige Frau am Dienstag am Waidsee in Weinheim vergewaltigt haben soll, sitzt ein 25-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, soll der 25-Jährige aus Mannheim kurz nach 21 Uhr durch den See zum Nackt-Bereich eines Freizeitbades geschwommen sein.

Dort habe er die Frau aus sexuellen Motiven angesprochen. Nachdem diese ablehnte, soll er ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen - und ihr gedroht haben, sie umzubringen, sollte sie um Hilfe schreien. Dann soll er die Frau am Hals gepackt, sie gewürgt und schließlich vergewaltigt haben.

Dem Opfer gelang die Flucht, die Frau verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete und schwamm durch den Waidsee in Richtung des öffentlichen Bereichs. Dort verließ er den Angaben zufolge das Wasser, zog sich an und floh zu Fuß.