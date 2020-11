Frau bei Zimmerbrand verletzt

Plankstadt.Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist am Freitagmittag eine Frau verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war das Feuer gegen 13:30 Uhr in einer Erdgeschosswohnung in der Lorscher Straße aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete die Frau aus dem bereits stark verrauchtem Raum. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Art und Schwere ihrer Verletzungen lagen laut Polizei keine weiteren Informationen vor.

Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Weitere Ermittlungen zur Brandursache sollen erfolgen, sobald der Brandort durch die Ermittler betreten werden kann.



© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.11.2020