Frau ertrinkt im Bensheimer Badesee

Bensheim.Am Bensheimer Badesee ist am Samstagnachmittag eine Frau ertrunken. Bekannte waren nach Polizeiangaben mit ihr gegen 15 Uhr zum See gegangen und hatten sich für einen Einkauf verabschiedet, während die Frau zum Schwimmen in den See wollte. Als die Begleiter der Frau gegen 18 Uhr am Strand ihre Kleider unberührt vorfanden, alarmierten sie die zentrale Leitstelle. Die Rettungskräfte konnten die 41-Jährige nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, die Einsatzmaßnahmen dauern aktuell noch an.