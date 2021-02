Frau mit Gleitschirm gegen Hausdach geprallt und verletzt

Lindenfels.Eine 53 Jahre alte Frau ist in Lindenfels (Landkreis Bergstraße) beim Gleitschirmfliegen gegen ein Hausdach geprallt und hat sich mehrere Knochen gebrochen. Die Frau sei am Mittag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Sie sei zuvor einer Baumgruppe ausgewichen. Der Unfall passierte kurz nach dem Start in etwa fünf Metern Höhe. Die Polizei stellte zur Untersuchung des Unfalls den Gleitschirm sicher.

