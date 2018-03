Frau schwer verletzt

Anzeige

Walldorf.Am Walldorfer Kreuz hat es gestern Morgen wieder einen schweren Unfall gegeben. Nach Polizeiangaben übersah der Fahrer eines Sprinters auf der A 6 beim Wechsel von der rechten auf die mittlere Spur den BMW einer 28-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Dadurch sei das Auto gegen eine Betonleitwand geschleudert worden. Die Fahrerin musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. Der 64-jährige Sprinter-Lenker blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr laut Polizei auf zehn Kilometern. Ein im Stau stehender Reisebus ließ sich dann in der Baustelle wegen Zündproblemen nicht mehr starten und musste abgeschleppt werden. Das ließ die Blechkolonne auf insgesamt 15 Kilometer anwachsen. Die Bergungsarbeiten nahmen den Angaben zufolge mehrere Stunden in Anspruch. Erst am Nachmittag rollte es in Richtung Mannheim wieder.