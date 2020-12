Frau stirbt bei Brand

In der Nähe des Speyerer Altpörtels brannte ein Geschäft. © Feuerwehr Speyer

Worms/Speyer.Bei einem Wohnungsbrand in Worms ist eine 89 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Das teilte die örtliche Polizei am Freitag mit. Die Frau sei am Morgen leblos in der verrauchten Wohnung auf dem Küchenboden gefunden und aus dem Haus gebracht worden, hieß es. Sie starb demnach trotz Wiederbelebungsversuchen.

Der Rauchmelder der Dachgeschoßwohnung hatte den Behörden zufolge am frühen Morgen ein Feuer signalisiert. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Wohnzimmer ausgebrochen.

Bei einem Feuer in der Speyerer Innenstadt sind am frühen Morgen drei Menschen verletzt worden. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilen, war der Brand in einem Blumengeschäft ausgebrochen. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag. lrs/sin

