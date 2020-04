Frau stirbt in Flammen

Rhein-Neckar.Mehrere Brände haben die Feuerwehren der Region während der Osterfeiertage beschäftigt. In Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) setzte in der Nacht zum Ostermontag ein Holzkohlegrill auf der Terrasse ein Einfamilienhaus in Brand. És entstand ein Schaden von bis zu 200 000 Euro, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und die vier Bewohner geweckt.

Drei Obdachlose

...