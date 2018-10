Frau stürzt in Bachlauf

Sinsheim.Nach einem Wildunfall auf der K 4277 zwischen Sinsheim-Weiler und Sinsheim-Reihen ist am Sonntagabend eine Frau in einen Bachlauf gestürzt und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein mit drei Personen besetztes Auto mit einem von links kommenden Reh. Nach dem Unfall entfernte sich die Mutter des Fahrers von der Unfallstelle und fiel in einen trocken liegenden Bachlauf. Bei dem Sturz in rund zwei Meter Tiefe verletzte sich die Frau, sodass sie anschließend von Rettungskräften und Feuerwehr befreit werden musste. Nach der Versorgung vor Ort wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht und wurde vom Revierförster versorgt.