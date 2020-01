Frau tödlich verletzt

Die Fahrerin des Wagens kam bei dem Unfall ums Leben. © pol

Rhein-Neckar.Bei einem Unfall in der Nähe von Worms ist am Wochenende eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Die Polizei teilte mit, dass die Frau am Samstagmorgen auf der L 425 in Richtung Mörstadt aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten war. Ihr Auto stieß dort gegen einen Sattelzug – durch den Aufprall erlitt die Frau tödliche Verletzungen. Der Lkw-Fahrer und eine weitere Frau, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und in die Unfallstelle fuhr, blieben unverletzt. Sie erlitten nach Angaben der Polizei aber einen Schock.

Herzversagen am Steuer

Ein tragischer Unfall ereignete sich auch in Limburgerhof. Am Wochenende teilte die Polizei mit, dass ein 74-jähriger Autofahrer am Freitag wegen Herzversagens von der Albert-Einstein-Allee abkam und gegen einen Baum stieß. Rettungsmaßnahmen blieben erfolglos – der Mann starb an der Unfallstelle.

Großes Glück im Unglück hatte am Samstagnachmittag ein 48-Jähriger, der auf der A65 bei Neustadt unterwegs war. Ihm wurde am Steuer plötzlich schwindelig, wodurch er die Kontrolle über das Auto verlor. Es geriet in den Standstreifen und schlingerte, bis es vor einer Hecke zum Stillstand kam. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Auch im südpfälzischen Birkweiler verlor ein 60-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Es überschlug sich und riss dabei eine Baumkrone ab. Der Fahrer kam ins Krankenhaus – die Polizisten stellten fest, dass er nach Alkohol roch. fab

