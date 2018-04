Frau von Seniorin angefahren - 27-Jährige stirbt an schweren Verletzungen

Anzeige

Sinsheim.Eine 27-jährige Frau ist am Donnerstagmorgen von einem Auto in Sinsheim erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wurde die 27-Jährige gegen 9 Uhr von einer 84-jährigen Autofahrerin in der Hauptstraße angefahren. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Seniorin an der Kreuzung Hauptstraße/Friedrichstraße auf der Gegenfahrbahn an einer Autoschlange vorbei, die sich aufgrund einer roten Ampel gebildet hatte. Dies hatte zur Folge, dass sie die 27-Jährige frontal erfasste, als diese die Straße an der Ampel bei Grün überquerte. Die 84-Jährige fuhr zunächst weiter, kehrte aber wenige Minuten später zur Unfallstelle zurück und stellte ihr Auto in unmittelbarer Nähe ab.

Die junge Frau wurde bei dem Unfall zunächst schwer verletzt. Nach ihrer notärztlichen Behandlung wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo sie kurz darauf ihren schweren Verletzungen erlag.

Den Führerschein und das Auto der 84-Jährigen hat die Polizei sichergestellt. Der Fahrerin wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Zur Klärung des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Sachverständigen beauftragt.