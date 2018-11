Frau zückt Messer

Rimbach.Weil sie die drohende Ausweisung ihrer Familie in die Slowakei verhindern wollte, hat eine 26 Jahre alte Frau gestern in Rimbach (Kreis Bergstraße) Polizisten mit einem Messer bedroht. Wie die Beamten mitteilten, war eine Streife gegen 4 Uhr morgens zu der Gemeinschaftsunterkunft gefahren, um die vierköpfige Familie zur Ausreise abzuholen. Mutter und Vater sowie zwei Kinder im Alter von sechs und acht Jahren stammen aus Armenien und müssen Deutschland verlassen. Als die Polizeibeamten an der Unterkunft eintrafen, zückte die 26-Jährige das Messer. Die Ordnungshüter setzten daraufhin Pfefferspray gegen sie ein.

Rettungsdienst versorgt Mutter

Dennoch gelang es der Mutter, sich mit ihren Kindern in einem Zimmer zu verschanzen. In Gesprächen konnte die Frau jedoch beruhigt und kurze Zeit später dazu bewegt werden, das Messer wegzulegen. Wegen des Pfefferspray-Einsatzes wurde der Rettungsdienst zur Versorgung der jungen Familie gerufen. Die Frau kam vorsorglich zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Bei dem Vorfall waren mehrere Polizeistreifen, Rettungskräfte sowie die Feuerwehr im Einsatz. jei

