Frauennachttaxi soll eingeführt werden

Ludwigshafen.Ein Frauennachttaxi soll auch in Ludwigshafen eingeführt werden, diese Empfehlung gab der Hauptausschuss am Dienstagabend einstimmig ab. Analog zum Mannheimer Modell soll die Verwaltung Fahrten ab 22 Uhr mit einem Betrag von fünf Euro bezuschussen. Für das Budget eines Frauennachttaxis in Ludwigshafen sind jährlich 100 000 Euro vorgesehen. Zudem soll eine Personalstelle eingerichtet werden, so dass die Gesamtkosten 167 000 Euro betragen. Eine endgültige Entscheidung fällt der Stadtrat in seiner Sitzung am 14. Dezember.

Bereits im Januar hatten sich die Fraktionen grundsätzlich für eine Einführung ausgesprochen. Weil es aber im Haushalt 2020 keinen Deckungsvorschlag gab, konnte das Vorhaben nicht so schnell verwirklicht werden. In Mannheim wird das Frauennachttaxi mit monatlich 4000 Fahrten genutzt, so die Verwaltung. Das jährliche Budget in der Nachbarkommune sei auf 275 000 Euro erhöht worden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020