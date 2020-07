Freispruch für Mutter

Neustadt.Das Amtsgericht Neustadt hat eine Mutter aus Lambrecht vom Vorwurf der Kindesentziehung freigesprochen. Wie berichtet, hatte der verschwundene Zwölfjährige 2014 Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendamt in Atem gehalten. Der Junge sollte nach einem Arztbesuch zurück in ein Kinderheim in der Südpfalz gebracht werden und war seiner Mutter angeblich am Neustadter Bahnhof davongelaufen. Nach 28 Tagen entdeckten Beamte das Kind bei einem Bekannten der Frau im Elmsteiner Tal. Er gab an, den Jungen versteckt zu haben, weil dieser nicht ins Heim wollte. Der Rentner – der 2016 zu einer Geldstrafe verurteilt worden war – konnte nicht als Zeuge aussagen, da er mittlerweile verstorben ist.

Keine Anhaltspunkte für Schuld

„Der Nachweis, dass die Mutter an der Aktion beteiligt war, lässt sich nicht führen“, berichtet Mediensprecher Matthias Frey auf Anfrage dieser Redaktion. Die Beweisaufnahme habe keine Anhaltspunkte für die Schuld der Mutter geliefert. Deshalb hätten Verteidigung und Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädiert. „Man muss alles juristisch auch beweisen können“, so der Direktor des Amtsgerichts. „Deshalb im Zweifel für den Angeklagten.“ sin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020