Freispruch gefordert

Frankenthal.Im Prozess um einen Olympiasieger im Ringen, der sich mit zwei weiteren Angeklagten wegen Betäubungsmittelhandel vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten muss, fällt am 8. Februar das Urteil. Die Staatsanwaltschaft hat für den ehemaligen Weltklasse-Ringer aus Ludwigshafen eine Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten gefordert. Seine mutmaßlichen Komplizen sollen gar für sieben und acht Jahre ins Gefängnis. Die Anklage geht davon aus, dass die 61, 63 und 70 Jahre alten Männer Cannabis-Plantagen in Häusern in Östringen (Landkreis Karlsruhe) und Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) betrieben haben.

Von Mitangeklagten entlastet

Der Verteidiger des 61-jährigen Sportlers, Roman Schweitzer, forderte einen Freispruch für seinen Mandanten. „Er hat nichts getan, was strafbar wäre. Die Staatsanwaltschaft hat nichts in der Hand, außer einer Arbeitshypothese, die in keiner Weise belegt ist“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Im Laufe des Verfahrens hätten die beiden Mitangeklagten den Ringer entlastet. Auch er selbst hatte die Vorwürfe stets abgestritten. Wie berichtet, ist der 61-Jährige im Dezember aus der U-Haft entlassen worden. sin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019