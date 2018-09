Freiwilligentag: 7500 Helfer packen in der Region an

rhein-Neckar.„Wir schaffen was!“: Unter diesem Motto haben 7500 Menschen am Samstag kräftigt angepackt. Beim sechsten Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar engagierten sich die Ehrenamtlichen bei 372 Projekten in 74 Kommunen. Zwischen Bensheim in Südhessen, Wörth in der Südpfalz und Buchen im Odenwald wurden soziale Einrichtungen aufgemöbelt, Spielplätze verschönert oder Grünflächen neu gestaltet. Viele Firmen unterstützten die Helfer. Auch die Jüngsten machten mit, wie unser Bild aus Schifferstadt zeigt (v.l.): Jonathan, Lisa, Jonathan und Paul bezogen das Sofa für die neuen Palettenmöbel im Jugendtreff. miro (Bild: sin)

