Freizeiten für Kinder fallen weg

Viele Ferienangebote – wie hier in Speyer – fallen aus. Klaus Venus (kve)

Rhein-Neckar.Wegen der Corona-Krise sind in vielen Kommunen der Metropolregion Zeltlager, Freizeiten und Ortsranderholungen abgesagt worden. Derzeit bemühen sich einige Städte um Ersatzkonzepte. Viele Eltern hoffen auf Alternativen, weil ihr Urlaub längst aufgebraucht ist. Tatsächlich organisiert die Speyerer Jugendförderung in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden an zehn Standorten kleinere Ferienangebote für Schüler. In Heidelberg besteht nach Angaben der Verwaltung noch eine kleine Hoffnung für die zweite Pfingstferienwoche. Bei der Organisation stellen die Abstandsregelungen die größte Herausforderung dar.

Wer in den Ferien einen Ausflug in den Pfälzerwald machen möchte, muss damit rechnen, dass viele Hütten geschlossen sind, da die Corona-Verordnung Selbstbedienung untersagt. Der Pfälzerwaldverein hat deshalb erneut eine Ausnahme für die Hütten gefordert, die anders nicht betrieben werden könnten. sin

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020