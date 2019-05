Freizeitreiter treffen sich zum bunten Pferdespaßtag in Altrip

Altrip.Die Römer-Gemeinde Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis feiert ihr 1650-jähriges Bestehen das ganze Jahr über mit vielen Veranstaltungen. In den Reigen reihte sich jetzt der Reitclub Altrip ein, der zu seinem 50. Geburtstag einen Pferdespaßtag organisiert hat. „Der Verein ist ein Aushängeschild für unsere Gemeinde“, betonte Ortsbürgermeister Jürgen Jakob bei der Siegerehrung. Beim Römerrennen (unser Bild zeigt von links Christina und Maria Ikinger mit Selja) mussten alle Teilnehmer einen Geschicklichkeitsparcours mit Lanzenstechen absolvieren. Dabei waren die Reiter-Läufer-Teams nur durch ein dünnes Papierband verbunden, das nicht reißen durfte. Der nächste Höhepunkt steht in Altrip mit dem großen Festumzug am 7. Juli an – vielleicht sind auch die Reitclub-Römer mit von der Partie. / sin

