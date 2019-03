Freude in Altrip, Tränen in Ladenburg

Mannheim.Sven Schlegler (23) aus Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis ist bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ins Recall-Finale der besten 16 vorgestoßen. Dagegen musste Shanice Porkar (18) aus Ladenburg nach zwei Zitterpartien am Ende der dritten Folge aus Thailand endgültig die Segel streichen. Neben ihr schaffte es auch Jayla Ndoumbé Epoupa (17) aus Düsseldorf nicht in die nächste Runde, bei der es um den begehrten Einzug in die Liveshows geht. Damit zählt aus dieser Region nur noch der beruflich als Abfüller tätige Sven zu den 16 Kandidaten vor der nächsten Hürde am kommenden Samstag, 30. März.

In der jüngsten Aufzeichnung, die am Samstagabend gesendet wurde, sah man, wie sich die Ladenburger Gymnasiastin der Weinheimer Helen-Keller-Schule im Trio mit Schlegler und Musiker Joaquin Parraguez (20) aus Rees an dem Song „Love Yourself“ versuchte, im Original gesungen von Popstar Justin Bieber. Die Reaktionen: „Ehrlich gesagt, hatte ich es mir schlimmer vorgestellt!“ Das Gesamturteil des Chefjurors Dieter Bohlen fiel zunächst vergleichsweise milde aus. „Total langweilig“, fand es sein Kollege Pietro Lombardi das gesamte Trio.

Doch am Ende traf es allein Shanice. Dabei hatte sie bei den Proben noch geschwärmt: „Die Gruppe ist super. Es harmoniert so schön.“ Bohlen legte den Finger in die Wunde: „Du warst völlig in der falschen Tonart.“ Nach ihrem misslungenen ersten Part habe man aber auch hören können: „Die Kleine hat Gefühl.“ Mit Ruhm bekleckert habe sich keiner, doch „die meisten schlechten Teile“ habe Shanice beigetragen. Bitter für das sympathische Mädchen, das sich aber tapfer zeigte: „Ich bin von mir selbst enttäuscht und kann die Entscheidung verstehen: Es war keine Steigerung da.“ Gegenüber dieser Zeitung sagt sie nach der Sendung: „Ich mache weiter Musik, meine Community wird noch viel von mir hören, ich bin allen unendlich dankbar.“

Besser lief es für Sven: „Das war gar nicht so schlecht“, befand Bohlen. Den aus Mannheim stammenden Deutschsoul-Sänger Xavier Naidoo störte nur, dass Sven beim Singen „so deprimiert“ wirke. Sein eindringlicher Appell: „Du musst nicht an vielen Sachen üben, aber an der Präsentation – bitte!“

Der Kandidat haderte mich sich selbst: „Ich bin wieder enttäuscht von mir. Ich kriege ich es hier irgendwie nicht gebacken, ein Lied auswendig zu lernen. Ich mache mir wahrscheinlich selbst zu viel Druck, und das ist der Fehler!“

