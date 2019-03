Freundin getötet?

Worms.In der Nacht auf Mittwoch ist es in Worms zu einem Tötungsdelikt gekommen. Das teilte die Polizei am gestrigen Nachmittag mit. Ein 22-jähriger aus Tunesien stammender Tatverdächtiger habe sich am frühen Morgen der Polizei in Worms gestellt, heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Gegenüber den Polizei habe er angegeben, seine 21-jährige Freundin in einem Beziehungsstreit getötet zu haben. Einsatzkräfte haben sie kurz darauf in ihrer Wohnung tot aufgefunden.

Das Kommissariat K11 der Kriminaldirektion Mainz, zuständig für Kapitalverbrechen, hat die Ermittlungen aufgenommen. In enger Abstimmung mit der Mainzer Staatsanwaltschaft werden diese laut Polizei intensiv vorangetrieben, um die Umstände der Tat schnellstmöglich aufzuklären. Der Tatverdächtige soll am heutigen Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. see

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.03.2019