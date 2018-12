Friedenslicht unterwegs

Speyer.In der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem wurde es entzündet, in den Tagen vor Weihnachten geht es auf Weltreise: das Friedenslicht, mit dessen Verteilung in Deutschland die Pfadfinder ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen möchten – und dies seit mittlerweile 25 Jahren.

Die Aktion steht dieses Jahr unter dem Motto „Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“. Mehr als 1000 Pfadfinder und Besucher feierten bei einem ökumenischen Gottesdienst im Speyerer Dom die Aussendung des Lichtes. Eine Pfadfinder-Delegation hatte die Flamme zuvor aus dem österreichischen Linz nach Deutschland gebracht. Docht für Docht wandert sie nun mit den Pfadfindern und Gottesdienstbesuchern von Speyer aus in die Städte und Gemeinden, wird dort während der Feiertage weiterverteilt oder leuchtet als Friedenssymbol an öffentlichen Orten, so dass weitere Kerzen daran angezündet werden können. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018