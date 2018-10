Frontalzusammenstoß auf B3 bei Leimen: Zwei Verletzte

Leimen.Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B3 sind am Dienstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um kurz nach 6 Uhr an der Ausfahrt Leimen in Fahrtrichtung Heidelberg.

Eine 53-jährige Autofahrerin fuhr an der Anschlussstelle Leimen/St.Ilgen auf die B3 in Fahrtrichtung Wieslosch auf. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Sie kollidierte mit der Beifahrerseite eines entgegenkommenden Fahrzeugs, in dem ein 60-jähriger Mann saß. Während der Mann nur leichter Verletzungen davon trug, wurde die 53-Jährige mit Verdacht, schwere Verletzungen erlitten zu haben, in eine Klinik gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden totalbeschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B3 voll gesperrt. Gegen 8.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06222-57090 bei den Beamten zu melden. (pol/onja)