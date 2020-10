Frontalzusammenstoß auf L 599 - Vollsperrung aufgehoben

Ketsch.Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die L 599 zwischen der Brühler Landstraße und der Ketscher Landstraße derzeit am Freitagnachmittag zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Laut Polizei kam es gegen 15:20 Uhr in Höhe der Siedlung "Im Forst" aus bislang unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Drei Personen wurde dabei verletzt, siw wurden mit Rettungsfahrzeugen in verschiedene Kliniken gebracht.

Wie die Polizei meldete, wurden die beiden an der Kollision beteiligten Pkw total beschädigt und abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von weit über 10.000 Euro.

Die L 5999 konnte nach zwei Stunden um 17:10 Uhr wieder freigegeben werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020