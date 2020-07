Früherer Konzertveranstalter Matthias Hoffmann wird erneut angeklagt

Mannheim/Lampertheim. Der Impresario ist nicht amüsiert über den Anruf aus der Redaktion: „Gehen Sie davon aus, dass ich keinem Vermieter Geld schulde“, zürnt er ins Telefon. „Längst erledigt“, legt der frühere Konzertveranstalter Matthias Hoffmann nach. Ich möchte nur noch meine Ruhe haben. Ein halbes Jahr lebe er in Kenia, das andere halbe Jahr hier. Hier - das ist in diesem Fall in

...