Frühjahrsputz in luftiger Höhe

Anzeige

Sinsheim.„Die Schweren stehen unten“, verrät Robert Mrijaj augenzwinkernd, während er sich ein dickes Bergsteigertau um die Hüften schlingt und langsam nach rechts geht. Mit dieser Bewegung dirigiert er die gelbe Gondel – die 70 Meter über ihm an einem Kranausleger hängt – zur Nase des strahlend weißen Überschalljets. Der Frühjahrsputz findet im Sinsheimer Technik Museum in luftiger Höhe statt: „Alle zwei Jahre befreien wir unsere Riesenvögel vom Winterschmutz“, erklärt der Museumsmitarbeiter und schaut zu seinen beiden Kollegen im Korb, die an ihrem leicht schwankenden Arbeitsplatz mit Lappen und Malerrolle agieren.

Überschalljets in Sinsheim Dem Museumsverein gelang es 1999, ein russisches Überschall-Passagierflugzeug vom Typ Tupolew 144 zu bekommen. Es wurde auf dem Land- und Wasserweg von Moskau nach Sinsheim gebracht und 2001 auf das Museumsdach gestellt. Vier Jahre später folgte mit der Concorde das einzige weitere jemals gebaute Überschall-Passagierflugzeug. Sinsheim ist das weltweit einzige Museum, wo beide Seite an Seite besichtigt werden können.

„Die Tupolew haben wir schon komplett abgedampft, jetzt kommt der Feinschliff. Und dann ist die Concorde dran“, berichtet Mrijaj. Ende der Woche sollen die beiden Überschallmaschinen, die an der Autobahn 6 die Blicke auf sich ziehen, wieder in schneeweiß strahlen. „Vor allem der aggressive Taubenkot macht dem Flieger zu schaffen. Der zerfrisst den Lack, greift das Metall an und dann entsteht Rost, den wir hier gar nicht brauchen können.“

Fahren nach Kommando

„Seil nach rechts“, gibt Dominik Arndt per Funk nach unten durch und schon gleitet die gelbe Kanzel sanft Richtung Seitenleitwerk. Gesteuert wird sie von Kranführer Artur Weizenhöfer von der Firma Scholpp aus Heilbronn. „Einen Überschallflieger zu putzen ist keine alltägliche Arbeit, ich sehe nichts und fahre nur nach Kommando“, erzählt er. „Artur ist bei jeder Putzaktion dabei, der hat einfach das richtige Fingerspitzengefühl“, sind Arndt und sein Gondel-Kollege Armin Hönig mit ihrem „Bodenpersonal“ vollauf zufrieden. „Mir macht die Arbeit im Museum sehr viel Spaß. Wer hätte schon gedacht, dass ich mal eine Tupolew abdampfe“, erzählt Arndt, der eigentlich Maler gelernt hat. „Langweilig wird es uns hier nie“, ergänzen Installateur Mrijaj und Kfz-Mechaniker Hönig im Chor.