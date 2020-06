Frühkartoffel-Ernte in der Pfalz startet

Frankenthal.Im pfälzischen Frankenthal hat die Ernte der Frühkartoffeln begonnen. Die Landwirte der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ gehen in diesem Jahr von einer durchschnittlichen Ernte aus. Derzeit kostet ein Kilo zwischen 1,80 und zwei Euro. Bis zum Saisonabschluss am 10. August werden nach Angaben des Vorsitzenden Hartmut Magin etwa 100 000 Tonnen der beliebten Knollen in die Körbe rollen. Der Frankenthaler Erzeuger Stefan Best rechnet damit, dass Verbraucher im Verlauf der Saison sogar mit niedrigeren Preisen als 2019 rechnen können.

„Auch in Corona-Zeiten garantieren wir Landwirte Versorgungssicherheit und bieten unsere streng kontrollierten und nachhaltig angebauten Kartoffeln in unseren Hofläden an - ohne lange Lkw-Fahrten“, betont der Vorsitzende beim offiziellen Erntestart am Dienstag im Ortsteil Flomersheim.

„Und damit wir Handel und Verbraucher mit Frische und Top-Qualität beliefern können, ackern unsere 283 Kartoffelproduzenten im Südwesten wortwörtlich hart.“ Dank der zentralen Lage der Pfalz und einer hervorragenden Teamleistung der Abpackbetriebe landeten die Frühkartoffeln ackerfrisch und ohne Umwege auf dem Tisch der bundesweiten Genießer.

Als frisch gekürte Markenbotschafterinnen für die „Pfälzer Grumbeere“ haben die amtierenden Weltmeisterinnen im Kunstradfahren Lena und Lisa Bringsken den ersten Doppelzentner „Annabelle“ aus dem matschigen Acker geholt. „Das macht richtig Spaß“, sagt Lena und legt die mit Erde bedeckten Kartoffeln vorsichtig in den Korb. Die beiden sportlichen Schwestern verzehren die Kohlenhydrat-Lieferanten am liebsten als „Geschwenkte“ nach einem Rezept ihrer Oma: „Einfach Salzkartoffeln mit Knoblauchbutter, Salz und Pfeffer in der Pfanne schwenken und anbraten“, verraten die beiden.

Die Pfalz gilt als größte zusammenhängende deutsche Anbauregion für Frühkartoffeln. Im Hauptanbaugebiet zwischen Speyer und Gimbsheim nördlich von Worms werden dieses Jahr wohl auf etwa 4000 Hektar Frühkartoffeln angebaut, das ist fast das gleiche Areal wie 2019.