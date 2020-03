Frühstück international

Frankenthal.Anlässlich des Weltfrauentags laden die städtische Gleichstellungsstelle und der Beirat für Migration und Integration am Sonntag, 8. März, 10 bis 13 Uhr, zum Internationalen Frauenfrühstück ins Frankenthaler Dathenushaus (Kanalstraße 4) ein. Neben einem Buffet gibt es dort ein kurzweiliges Kulturprogramm mit verschiedenen Tanzdarbietungen. Außerdem stellen sich die Frankenthaler Frauenorganisationen den Besucherinnen vor.

Der Eintritt ist frei, dasselbe gilt auch für die Kinderbetreuung. „Wer seine Lieblingsspeise für das Buffet mitbringt, hält das passende kulinarische Mitbringsel bereit“, so die Frankenthaler Gleichstellungsbeauftragte Birgit Löwer. Zu betreuende Kinder können unter Tel. 06233/89385 oder per E-Mail an gleichstellung@frankenthal.de angemeldet werden. mav

