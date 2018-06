Fünf Frauen eröffnen den „Wahlkampf“

Anzeige

Neustadt.Das Amt der Pfälzer Weinkönigin ist begehrt wie eh und je. Mehr als drei Monate vor dem Wahltermin am 5. Oktober bei der Eröffnung des Deutschen Weinlesefestes in Neustadt haben fünf Kandidatinnen den „Wahlkampf“ eröffnet. Julia Auermann-Gass (Bad Dürkheim), Anna-Lena Müsel (Obrigheim), Melina Hey (Oberotterbach), Meike Klohr (Neustadt-Mußbach) und Christina Schött (Kleinniedesheim) präsentieren sich als mögliche Nachfolgerinnen der Pfälzer Weinkönigin Inga Storck (Einselthum). Sie wollen ein Jahr lang für den Pfälzer Wein werben – eine als 80. Pfälzer Weinkönigin und vier als Weinprinzessinnen. Die fünf Bewerberinnen werden sich am 5. Oktober zunächst im Rathaus in Neustadt einer Jury aus Weinexperten, Journalisten und früheren Weinköniginnen stellen, bevor sie am Abend im Saalbau Weinwissen, Schlagfertigkeit und Charme als überzeugende Argumente für ihre Wahl präsentieren müssen. Moderiert wird die Wahlveranstaltung von Markus Hoffmann und der ehemaligen Deutschen Weinkönigin Janina Huhn (Bad Dürkheim).

Von Golfturnier bis Ministerreise

Auf die Königin und ihre Prinzessinnen warten bei rund 300 Terminen im Jahr interessante Aufgaben und spannende Begegnungen: Vom Weinfest bis zum Golfturnier, von der Ministerreise bis zur Ausstellungseröffnung reicht die Palette. Dabei gilt es nicht nur, charmant und fachkundig, sondern auch rhetorisch geschult zu sein. Deshalb werden die Weinhoheiten in Seminaren auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Im Etat der Pfalzwein-Werbung, die die Einsätze koordiniert, stehen fast 20 000 Euro für Reisekosten, Kleiderzuschüsse und Seminare bereit.

Wie abwechslungsreich ein Jahr als Repräsentantin des Pfälzer Weines ist, erfahren derzeit die acht aktuellen Hoheiten. Inga Storck begleitete den Pfälzer Wein zur Messe ProWein in Düsseldorf, zum Weinfest in München und nach Polen.