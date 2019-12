Fünf Freunde feiern 20 Jahre Einklang

Speyer/Schifferstadt.Da ist optimaler Einklang programmiert, wenn sich fünf junge Vollblutmusiker zusammentun und ein Blechbläserquintett gründen. Ihre „Brasserie“ beweist dies seit 20 Jahren. Die fünf Freunde, alle mit Pfälzer Wurzeln, sind über ganz Deutschland verteilt und schaffen deshalb jährlich nur rund ein Dutzend Auftritte. Denn auch Profis müssen Musikstücke einstudieren und Einsätze aufeinander abstimmen.

Notebooks statt Notenblätter

Beim Probewochenende für zwei Auftritte in Speyer (14. Dezember) und Mannheim (15. Dezember) fällt auf: Es gibt keine Notenblätter mehr, die Notebooks auf dem Notenständer werden über Smartphones gefüttert. Vier Mitglieder haben Musik studiert, nur der begnadete Posaunist Konstantin Pässler ist Quereinsteiger und verdient als Marketingmanager seinen Lebensunterhalt.

Schon bald nach der Gründung 1999 in Schifferstadt entwickelte sich eine rege Konzerttätigkeit in der Region, die sich nach und nach auf ganz Deutschland ausdehnte. Auch international machte das Quintett auf sich aufmerksam. Neben Konzerten im näheren europäischen Ausland, war eine zweiwöchige Tournee durch China 2007 ein absoluter Höhepunkt des Quintetts.

Brasserie begeisterte unter anderem in Peking und Shanghai. An mehreren internationalen Wettbewerben nahm das Bläserquintett mit großem Erfolg teil. Besonders stolz ist die Formation auf ihren ersten Preis beim „Internationalen Veltins-Wettbewerb“. Die fünf Musiker waren mehrere Jahre Stipendiaten der von Yehudi Menuhin gegründeten Stiftung „Live Music Now“ in Frankfurt am Main.

Das Quintett macht vor keiner Stilrichtung halt, bringt mit spritzigen Einlagen Bewegung auf die Bühne und lässt auch dem Humor gerne etwas Spielraum. Brasserie spielt Originalwerke und eigene Arrangements von Barock bis Pop. Halsbrecherische Variationen virtuoser Stücke, bekannte Melodien laut interpretiert und ruhige einfühlsame Momente, das sind die Spezialitäten der Brasserie, die auf deren neuer CD mit dem Titel „Alla Hopp!“ zu genießen sind. Komponist Maurice Ravel hätte sicher seine helle Freude an seinem Bolero in dem Arrangement dieses hochkarätigen Brass-Ensembles.

Fünf Alben eingespielt

In 20 Jahren hat das Quintett fünf Alben eingespielt. Mehrere Mitglieder der Brasserie bekleiden führende Stellen in namhaften deutschen Orchestern. So verdient der Kopf der Truppe, der gebürtige Schifferstadter Matthias Berkel, seine Brötchen als Solohornist der Bremer Philharmoniker. Sein Bruder Karl ist Solotubist am Staatstheater Cottbus und zeichnet für den Beat der Brassband verantwortlich. Da seine brasilianische Frau in den nächsten Tagen ihr zweites Kind erwartet, wird bei den beiden Weihnachtskonzerten Simon Seiler die Tuba blasen.

Das Probewochenende im Stagecenter Speyer machte mächtig Lust auf das, was den Besuchern am Samstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr in der Stadthalle Speyer geboten wird. Denn da ist Berkels Mutter mit im Boot: Sängerin Judith Janzen feiert mit ihrer Musicalschule „Bühne frei“ zehnjähriges Bestehen. Mit Solisten und 50-köpfigem Chor studiert sie deutsche und amerikanische Weihnachtslieder ein. Aber die fünf „Brasseries“ kredenzen auch Instrumentalstücke, wie etwa das ergreifende „Holy Night“. Das erklingt auch am Sonntag, 15. Dezember, in der Johanniskirche auf dem Lindenhof. Seit zehn Jahren gibt das Brasserie-Quintett in der Adventszeit in Mannheim Konzerte. „Darauf freuen wir uns jedes Jahr ganz besonders“, lässt Hornist Berkel wissen.

