Fünf Kandidatinnen wollen die Krone

Rhein-Neckar.Fünf Kandidatinnen bewerben sich in diesem Jahr um das Amt der Pfälzischen Weinkönigin. Dies hat die Gebietsweinwerbung Pfalzwein am Freitag bekanntgegeben. Den Kampf um die Krone treten an: Denise Grauer aus Steinweiler, Dorothea John aus Neustadt-Königsbach, Sarah Krebs aus Friedelsheim, Saskia Sperl aus Freinsheim und Saskia Teucke aus Weisenheim am Sand.

Die Wahl der 82. Pfälzischen

...