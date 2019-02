Fünf Kilogramm schwerer Mammutzahn in neun Metern Tiefe

Hirschberg.Zeuge eines spektakulären Fundes ist ein Mitarbeiter des Wasserrechtsamts im Rhein-Neckar-Kreis geworden: Bei einer Brunnenbohrung in der Nähe von Hirschberg-Leutershausen wurde am vergangenen Donnerstag der 4,7 Kilogramm schwere und mehr als 200 000 Jahre alte Backenzahn eines Mammuts aus neun Metern Tiefe ans Licht geholt. „Es ist ein besonderer Moment, wenn ein so beeindruckendes Fossil sichtbar wird“, sagte Mitarbeiter Christian Svenson, der die Bohrung begleitete. Experten des Naturkundemuseums Karlsruhe haben in den vergangenen Tagen eine Bestimmung der genauen Spezies vorgenommen und sind nun sicher, dass es sich um den Zahn eines Steppenmammuts handelt. Er ist 27 Zentimeter lang. Mit dem Eigentümer des Grundstücks soll nun besprochen werden, in welcher Form der Zahn öffentlich präsentiert werden kann, so Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis. sal (Bild: Landratsamt Rhein-NeckaR)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.02.2019