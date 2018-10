Fünf Lkw mit Mängeln

Germersheim.Insgesamt 221 Personen und 123 Fahrzeuge hat die Polizei bei einem Großeinsatz auf dem Parkplatz Rheinaue an der B 9 bei Germersheim kontrolliert. Im Visier hatten die Beamten laut Pressemeldung von gestern die Verkehrstüchtigkeit der Fahrer und deren Fahrzeuge. Die Einsatzkräfte hatten auch das Thema Wohnungseinbrüche im Blick, als sie am Donnerstag zwischen 17 Uhr und Mitternacht in die Autos schauten.

Die Bilanz: Fünf Lkw-Fahrer durften nicht weiterfahren, weil ihre Ladung ungenügend gesichert war oder die Fahrzeuge gravierende technische Mängel hatten. Ein Fahrer hatte keinen Führerschein, drei verstießen gegen das Waffengesetz. 17 Autos mussten auf dem Parkplatz stehen bleiben, weil ihre Fahrer Alkohol und Drogen zu sich genommen hatten. In zwölf Fällen stellten die Beamten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher. Für die Großkontrolle waren alle Fahrzeuge, die auf der zweispurigen Bundesstraße in Richtung Norden unterwegs waren, über den Parkplatz umgeleitet worden. Außerdem ahndete die Polizei 21 Ordnungswidrigkeiten. bjz

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.10.2018