Fünf Polizisten bei Einsätzen am Wochenende verletzt

Heidelberg.Bei zwei Einsätzen sind am Wochenende in Heidelberg insgesamt fünf Polizisten verletzt worden - eine Beamtin sogar schwer. Wie die Polizei verlauten ließ, wurde die Polizistin von einem stark alkoholisierten 23-Jährigen gegen den Kehlkopf getreten.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in der Schröderstraße. Ein Anrufer teilte der Polizei gegen 2.30 Uhr mit, dass ein Mann offenbar regungslos im Hinterhof eines Anwesens liege. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen 23-jährigen Mann handelte, der stark betrunken war. Bei ihm wurden mehr als 1,8 Promille festgestellt. Als die Einsatzkräfte die Identität des Mannes feststellen wollten, begann der Mann, sich zu wehren und versuchte zu flüchten. Eine weitere Streife musste zur Unterstützung gerufen werden, damit der 23-Jährige festgenommen werden konnte. Dabei schlug und trat der Mann um sich und traf so die 28-jährige Beamtin am Hals. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Beamte erlitten Prellungen am Körper sowie Schürfwunden im Gesicht und an den Armen.