Fünf Tote bei Brand in der Pfalz vermutlich alle aus Polen

Lambrecht/Warschau.

Die fünf Menschen, die bei der Brandkatastrophe im pfälzischen Lambrecht ums Leben gekommen sind, stammen vermutlich alle aus Polen. "Wir gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich bei allen Toten um polnische Staatsbürger handelt", sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Ludwigshafen. Letzte Sicherheit werde es aber erst nach einem DNA-Test bei der Obduktion in der nächsten Woche geben, fügte er hinzu.

In einem vierstöckigen Wohnhaus in der pfälzischen Kleinstadt war in der Nacht zum Freitag ein Feuer in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Die Toten wurden laut Feuerwehr im Schlafzimmer gefunden. Nebenan lag die Küche, in der das Feuer vermutlich ausbrach.

Die Brandursache ist weiter unklar. "Wir warten jetzt ab, bis die angeforderten Brandsachverständigen kommen", sagte der Polizeisprecher am Samstag. Das werde voraussichtlich Anfang nächster Woche sein. Vermutet wird als Ursache ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit. Hinweise auf eine Einwirkung von außen gab es zunächst nicht.

Bereits am Freitag hatten Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigt, dass es sich bei zwei der Toten um Männer aus Polen im Alter von 43 und 54 Jahren handelte. Die genaue Identität der übrigen drei Opfer - zwei Frauen und ein Mann - blieb zunächst unklar.