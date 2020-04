Fünftes Todesopfer

Rhein-Neckar.Das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim hat einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Wie aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung hervorgeht, starb die über 80-jährige Person im Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim. Somit sind im Kreis bisher fünf Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, verstorben; in Neustadt eine Person.

Die Zahl der bestätigten Infektionen ist im Kreis um 19 auf insgesamt 273 Fälle gestiegen, in Neustadt wurden fünf neue Fälle gemeldet. Insgesamt gibt es dort 86 bestätigte Infektionen. Auch in Frankenthal gab es nun zwei Tote im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Dies geht aus der Statistik des Rhein-Pfalz-Kreises vom Dienstagnachmittag hervor.

Rhein-Neckar-Kreis: Neue Fälle

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat insgesamt zehn neue Coronavirus-Infektionen bestätigt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, gibt es acht neue Fälle womit die Gesamtzahl der Infektionen auf 811 steigt. In Heidelberg wurden zwei neue Fälle bestätigt, dort gibt es insgesamt 273 Infektionen. Die Zahl der Infizierten, die mittlerweile genesen sind, steigt ebenfalls weiter an: Im Kreis um 17 Personen auf insgesamt 555 und in Heidelberg um vier Personen auf 163. eli

