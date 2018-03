Für 40 000 Euro Mode gestohlen

Anzeige

Neustadt.Mehrere Einbrüche in Neustadter Geschäfte beschäftigen derzeit die Polizei. So drangen Unbekannte in der Nacht zu gestern in eine Boutique in der Fußgängerzone ein und nahmen die neu eingetroffene Frühjahrskollektion komplett mit. Nach Polizeiangaben sind die Stücke der Marken Tommy Hilfiger und Marco Polo rund 40 000 Euro wert. Der Einbruch in ein Optikergeschäft scheiterte in derselben Nacht an der massiven Eingangstür.

Bereits am Wochenende waren Einbrecher in einer Kindertagesstätte und einem Discount-Markt auf Beutesuche gegangen. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist laut Polizei noch unklar. sin