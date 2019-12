Fürth: Neue Anlagen in der Modellbahnwelt Odenwald

Fürth.Am ICE-Gleis steht ein Nikolaus, Engel und Nikoläuse fahren mit einem Zug. Jahreszeitlich passend inszeniert sind einige Szenerien der Modellbahnwelt Odenwald in Fürth. Denn nur an Silvester ist Pause - sonst ist während der gesamten Weihnachtsferien die größte HO Modellbahnschau Mittel- und Süddeutschlands täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Neben neu entwickeln Flächen wurden und werden Umbauten und Verbesserungen an den bestehenden Anlagen vorgenommen - und dies unter den Augen der Zuschauer, so dass jeder Baufortschritt vor Ort beobachtet werden kann. Mit mittlerweile über 1050 Quadratmeter Anlagenfläche, 400 Zügen, 1650 Weichen und 11,5 Kilometern Gleis sowie großen Spielanlagen für Kinder ist die Modellbahnwelt gerade in den Weihnachtsferien für Familien ein beliebtes, wetterunabhängiges Tagesausflugsziel inmitten des zentral gelegenen Rhein-Main-Neckar Raumes. Aufgrund der guten Anbindung über die A5 / B38, bzw. A67 / B460 oder mit den Regionalzügen der Bahn direkt ab Weinheim oder Mannheim ist die Anfahrt schnell und unkompliziert, auch bei etwas weiterer Anreise.

In den vergangenen Monaten wurde einer der größten begehbaren Schattenbahnhöfe mit über 200 Gleisen gebaut. Dieser wird neue Anlagen mit Motiven aus verschiedenen deutschen Regionen mit Zügen versorgen, so dass eine über 250 Quadratmeter große zusätzliche Anlagenwelt mit über 2000 Meter Gleis und über 500 Weichen entsteht. Mittlerweile rollen schon über 80 neue Zuggarnituren über den neuen Abschnitt.

An einer Stelle können sich die Besucher in die 1960er Jahre zurückversetzen lassen. Da qualmen noch die Schlote der Hüttenwerke Oberhausen - auf dem Gebiet steht heute das größte Einkaufszentrum Europas - und die Arbeiter der Zeche Zollverein streiken noch für die 40 Stunden Woche. Damit die Besucher der Modellbahnwelt diese letzte Hochphase der Montanunion erleben können, bedurfte es einer aufwändigen Vorarbeit. So wurden nach Original-Gleisplänen, Fotografien und vielen Gebäudeplänen unter anderem der Hauptbahnhof Oberhausen und weitere Bahnhöfe des Ruhrgebietes nachgebildet. Es entstand außerdem eine Hochofenanlage nach dem Vorbild der Hüttenwerke Oberhausen mit Kohlen- und Erzbunker sowie einem befahrbaren Schlackeberg. Desweiteren wurde die Zeche und Kokerei der Zeche Zollverein samt Schacht nachgebildet. Sehr viele Gebäude wie die Villa Hügel, das Oberhausener Gasometer, die Herz Jesu Kirche aus Oberhausen oder die älteste Industriearbeitersiedlung des Ruhrgebietes - die Siedlung Eisenheim in Oberhausen - sind Sonderanfertigungen, die der Anlage das besondere Flair geben. Abgerundet wird das authentische Szenario durch den weltweit längsten beleuchteten fotorealistischen Hintergrund auf über 130 Meter Länge, der der Anlage eine besondere Tiefenwirkung verleiht.

Nach einer Reise durch das Ruhrgebiet können sich die Besucher anschließend auf der weltgrößten Miniaturkirmes in der Spur HO mit über 100 Fahrgeschäften und

über 35.000 LEDs entspannen. Anschließend ist eine Reise durch Deutschland mit ICEs und Regiozügen von der Nordsee bis zu den Alpen möglich oder eine Fahrt nach Dürnstein/Österreich mit dem modernen Railjet der ÖBB oder gar mit dem Glacier-Express durch die Schweiz. Straßenbahn, Car-System und viele detailreiche Szenen wie Radrennen, Almabtrieb, Wochenmarkt und vieles mehr bereichern die Anlagen.

Wer dann noch nicht genug hat, kann gerne noch den Fuß über den Atlantik setzen und am Sherman Hill die Dampflokomotiven "Big Boy Class 4000" und "Challenger"

sowie einige Dieselloks der Union Pacific fotografieren.