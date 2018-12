Fusion beschlossen

Speyer/Bad Dürkheim.Nach mehrjährigem Ringen ist am Donnerstag die Fusion der Diakonissen Speyer-Mannheim mit dem Landesverein für Innere Mission mit bisherigem Sitz in Bad Dürkheim beschlossen worden. Der 1904 gegründete diakonische Träger, der unter anderem das Evangelische Krankenhaus Bad Dürkheim und acht stationäre Altenhilfezentren in der Vorder- und Westpfalz betreibt, wird zum Jahreswechsel im neuen Unternehmen Diakonissen Speyer aufgehen. Der Landesverein Innere Mission soll aufgelöst werden. Insgesamt werden dann 6 000 Mitarbeiter in 30 Einrichtungen tätig sein. Der Verwaltungssitz soll nach Darstellung der Beteiligten in Speyer sein, wo mit dem Diakonissenkrankenhaus auch der größte Standort des Unternehmens liegt.

Das Aufsichtsgremium, die Evangelische Landeskirche, hatte den Prozess vor über drei Jahren eingeleitet, nachdem beim Landesverein für Innere Mission immer wieder Finanzprobleme öffentlich geworden waren. red/sal

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018