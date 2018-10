Fußballfans vermüllen Parkplatz

Sandhausen.Unbekannte Fußballfans aus der Dortmunder Szene haben am Samstagabend die Rastanlage Hardwald-Ost an der A 5 zugemüllt und mehrere Verkehrszeichen mit Aufklebern zugepappt. Nach gestrigen Angaben der Polizei wurden die Schilder dadurch unleserlich gemacht und müssten komplett erneuert werden. Der entstandene Sachschaden sei „nicht unerheblich“. Wie ein Sprecher weiter mitteilte, hätten Zeugen zur Tatzeit gegen 21 Uhr mindestens zwei Busse mit Anhängern des BVB in den Rasthof einfahren und die Fahrgäste aussteigen sehen. Dabei seien die Grünflächen mit Flaschen und Dosen vermüllt worden. Die Fußballfans waren laut Polizei auf dem Heimweg nach dem Bundesligaspiel der Borussia beim VfB Stuttgart. Die Ermittlungen dauerten an. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018