Fußgänger von Hunden gebissen

Anzeige

Rhein-Neckar.Gleich zweimal an einem Tag sind in der Vorderpfalz Männer von Hunden angefallen worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war ein 54 Jahre alter Jogger am Dienstag gegen 20 Uhr im Karlbacher Weg in Lambsheim unterwegs, als ein rund 60 Zentimeter großer, brauner Hund ihn ansprang und zweimal zubiss. Obwohl die Hundehalterin anwesend war, versäumte es der Jogger, die Personalien aufzunehmen. Bereits um 8 Uhr morgens fiel eine weiße Bulldogge einen Fußgänger in der Gartenstraße in Großniedesheim an und biss ihn in die Kniekehle. Auf den Hundehalter gibt es nur vage Hinweise.

In beiden Fällen ist die Frankenthaler Polizei auf der Suche nach Zeugen, die sich unter Telefon 06233/31 30 melden können. jei