Haßloch.Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Haßloch ist eine 68-Jährige schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn einer Zufahrtstraße eines Einkaufsmarktes von einem 60-jährigen Autofahrer erfasst. Die Verletzte wurde mit Verdacht eines Beinbruchs vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige erlitt einen Schock.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 15.11.2020