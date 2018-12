„Gallische Saunanacht“

Maxdorf.Zu einer „gallischen Saunanacht nach Asterix und Obelix“ lädt das Kreisbad „Heidespaß“ Maxdorf-Lambsheim am kommenden Freitag, 7. Dezember, ein. „Die spinnen im Heidespaß!“ lautet das Motto der Veranstaltung in dem Schwimmbad im Maxdorfer Heideweg 111. Ganz nach dem Vorbild der berühmten Comics von Autor René Goscinny und Zeichner Albert Uderzo wird hierbei von 19 bis 23 Uhr der „Zaubertrank“ in der Sauna aufgegossen. Die Besucher können zudem ab 20 Uhr bei Kerzenschein die Schwimmhalle für textilfreies Schwimmen nutzen. Das Kreisbad schließt an diesem Tag erst um Mitternacht. Weitere Informationen gibt es im Internet unter kreisbaeder.de. mav

