Ganz nah am Hauptgewinn

Eppelheim.Seinen Einsatz um das Vierhunderttausendfache vermehrt hat ein Lottospieler aus Eppelheim. Wie die staatliche Landeslotterie Baden-Württemberg am Samstag meldete, fehlte auf dem anonym in einer Annahmestelle in Eppelheim abgegebenen Spielschein neben den korrekt angekreuzten fünf Gewinnzahlen und der richtigen ersten nur die zweite Zusatzzahl. Damit hätte der Spieler in der Freitagsziehung den europaweit ausgelobten Hauptgewinn in Höhe von 28 Millionen Euro kassiert. Dem Besitzer des Scheins winkt trotzdem ein steuerfreier Gewinn von genau 443 318 Euro bei einem Einsatz von vier Euro. Um die Summe zu erhalten, muss der Spieler noch seine gültige Quittung einreichen.

Nach einer Auszahlung von genau 100 000 Euro war dies bereits der zweite sechsstellige Gewinn eines Tippers aus dem Rhein-Neckar-Kreis in diesem Jahr. Der Eurojackpot wird seit 2012 wöchentlich in 18 Ländern mit zwölf Gewinnklassen ausgespielt. Bei der Ziehung im finnischen Helsinki werden aus 50 zunächst fünf richtige und anschließend zwei Zusatzzahlen ermittelt. Als Hauptgewinn hält die Lotterie mindestens zehn und höchstens 90 Millionen Euro bereit. hhf

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019