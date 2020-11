Gartenhütte abgebrannt

Warum es im Wald in Weinheim brannte, ist bisher ungeklärt. © Feuerwehr

Weinheim.Wegen eines Brandes in der Verlängerung des Vogesenwegs gingen am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr zahlreiche Notrufe bei der Leitstelle Rhein-Neckar ein. Das Feuer war auch aus größerer Distanz deutlich zu erkennen. Bei Eintreffen des ersten Fahrzeuges stand eine große Gartenhütte bereits komplett in Flammen. Große Löschfahrzeuge konnten den Brandort nach Auskunft der Feuerwehr gar nicht erreichen, weil die Wege zu eng waren. Über 1000 Meter Schlauchleitungen und mehrere Verstärkerpumpen mussten zunächst installiert werden, um ausreichend Löschwasser an der Einsatzstelle zu haben.

Nach knapp einer Stunde war die Strecke aufgebaut und die eigentliche Brandbekämpfung konnte beginnen. Nach etwa 30 Minuten war das Feuer schließlich gelöscht. Die Nachlöscharbeiten zogen sich aufgrund zahlreicher Glutnester hin, und die Einsatzstelle konnte erst gegen 6 Uhr an die Polizei übergeben werden. Mehr als 60 Kräfte waren im Einsatz. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen. sal

