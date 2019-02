Gasaustritt auf Firmengelände in Ketsch – Anwohner evakuiert

Ketsch.Auf einem Firmengelände in Ketsch ist am Samstagabend Gas aus einem defekten Flüssiggastank ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, verständigten Anwohner gegen 18 Uhr Polizei und Feuerwehr wegen starken Gasgeruchs auf der Straße. Der Ursprung des Geruchs wurde schließlich auf dem Gelände einer Firma für Recyclinganlagenbau in der Walldorfer Straße lokalisiert. Bei Rangierarbeiten mit einem Gabelstapler hatte ein Mitarbeiter der Firma ein Ventil an einem Flüssiggastank beschädigt, welcher rund 2.700 Liter Propangas enthielt. Daraufhin trat eine noch unbekannte Menge Gas aus. Abdichtversuche durch Mitarbeiter der Firma schlugen fehl, weshalb zunächst die Freiwillige Feuerwehr Ketsch hinzugezogen wurde. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, die zur weiteren Unterstützung angefordert wurde, konnte das Gas bei ersten Messungen als Propangas identifizieren.

Da im engen Umkreis von rund zehn Metern um die Austrittsstelle Explosionsgefahr herrschte, wurden nach Angaben der Polizei etwa 20 Bewohner angrenzender Häuser evakuiert. Anwohner im weiteren Umkreis wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten und keine brennenden Gegenstände herauszuwerfen. Das defekte Ventil wurde durch die Feuerwehr zunächst abgedichtet.

Da die Gefahr bestand, dass auch Teile des Gases in die Kanalisation gelangt sein könnten, führte die Feuerwehr Messungen durch und spülte die Kanalisation. Zudem wurde der weitere Umkreis um das Firmengelände abgesperrt. Die Walldorfer Straße, die Karlsruher Straße sowie die Seestraße und die Ziegelhausener Straße waren für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr gesperrt. Gegen 20.15 Uhr durchgeführte Messungen ergaben jedoch keine gefährlichen Gaswerte in der Kanalisation.

Eine Fachfirma pumpte schließlich das im Tank verbliebene Gas in ein Tankfahrzeug ab. Die Anwohner konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Zur endgültigen Stilllegung wurde der Gastank durch die Feuerwehr mit Wasser gefüllt und anschließend von der Fachfirma verschlossen. Dabei kam es laut Polizei noch einmal kurzzeitig zu deutlichem Gasgeruch im näheren Umfeld.

Verletzt wurde bei dem Vorfall nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen durch die Feuerwehr wurden die Straßensperrungen gegen 23.20 Uhr wieder aufgehoben.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.